Российская супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова создала мобильное приложение Elbi, которое уже можно скачать на территории Канады, России и Индии.

Как сообщают СМИ, приложение позволяет осуществлять взносы в благотворительный фонд в обмен на внутреннюю криптовалюту LoveCoins, за которую со временем можно приобрести вещи известных брендов.

Дополнительная функция ElbiDrop позволяет благотворителям соревноваться между собой за эксклюзивные вещи таких брендов, как Louis Vuitton и Messika. В соревновании, которое длится 24 часа, побеждает участник, собравший больше всего LoveCoins.

По словам представителей Elbi, приложение проходит процедуру согласования в AppStore, и станет доступно для устройств на платформе iOS в ближайшее время.