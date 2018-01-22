Апелляционный суд Англии приступит в понедельник в рассмотрению апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере 3 млрд долларов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



«Слушания начнутся в понедельник, 22 января. Как ожидается, они займут четыре-пять дней», — сказал собеседник агентства. Как говорится в программе заседаний суда, слушание пройдет под председательством судьи Элизабет Глостер, занимающей пост вице-президента апелляционного суда. Два других судьи, которые примут участие в слушаниях, — Филип Сейлс и Дэвид Ричардс.

В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на 3 млрд долларов. После уплаты первых трех купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 года не выплатила 3,075 млрд (основной долг и последний купон). Занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

Однако до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга с Украины.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала на ускоренной процедуре. Украинская же сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов.

Министерство финансов Украины 23 июня подало апелляцию в суд Лондона на данное решение, и, таким образом, Россия не сможет приступить к взысканию долга до рассмотрения этой апелляции.

Москва неоднократно заявляла о том, что открыта для переговоров с Киевом. В прошлом месяце министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что Россия готова рассматривать любые предложения по обмену на другие бумаги долга Украины, но переговоры с украинской стороной не ведутся.