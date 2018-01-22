На сайте виртуального оператора Сбербанка (MVNO) «Поговорим» появилась форма для заказа его сим-карт в Москве. «Внучка» Сбербанка «СБ-телеком», работающая под этим брендом, предлагает доставку сим-карт с курьером. Ближайший срок доставки — завтра.

Детали выхода «Поговорим» в Москву, в частности тарифы, его представитель комментировать не стал.

На сайте оператора пока приведены тарифы, действующие в Петербурге. Там «Поговорим» с августа 2017 года работает на сотовой сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2). В Петербурге и Ленинградской области у MVNO Сбербанка 32 различных тарифа, следует из его тарифной сетки. Абонент может выбрать нужный ему трафик (3, 6, 9 или 15 Гб), количество включенных в пакет минут (150, 300, 600 или 1 500).

Самый дешевый пакет у Сбербанка стоит 200 рублей в месяц и включает 150 минут голосовой связи и 3 Гб трафика, а в самом дорогом (за 1 000 рублей в месяц) 1 500 минут разговоров, 15 Гб Интернета и 3 000 СМС.

Варьировать цену пакетов можно, подключив СМС или отказавшись от них.

Также «Поговорим» предлагает абонентам 50 бесплатных минут переговоров в месяц и 500 Мб интернет-трафика. Эта опция сохранится и в Москве, рассказывали в октябре 2017 года «Ведомостям» люди, близкие к двум партнерам «СБ-телекома».

Сбербанк не раскрывает показатели работы MVNO и не дает прогнозов. Управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев считает, что к концу 2017 года в Петербурге и Ленинградской области «Поговорим» мог набрать до 15 тыс. абонентов. До конца 2018 года их база может вырасти до 300—350 тыс., отмечает он.

Даже если в Москве и Подмосковье будут задействованы две трети отделений Сбербанка (всего их 1 100) и продаваться в каждом будет одна-две сим-карты в день, уже за первый год работы «СБ-телеком» наберет 200—400 тыс. абонентов, считает Алексеев. Вопрос в том, когда начнутся в Москве продажи, отмечает он.