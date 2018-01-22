Минкомсвязь отказалась от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных для исполнения антитеррористического «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов связи. Это должно сократить затраты операторов, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсант». Письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям, направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву главой РСПП Александром Шохиным.

Минкомсвязь на основании расчетов РСПП и операторов согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик, следует из письма. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи, который также есть в распоряжении у издания, указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

В предыдущей редакции предполагалось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети с последующим ежегодным увеличением объема на 15% в течение пяти лет. В этом сценарии РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» в 2018 году в 100 млрд рублей. Но без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить на «закон Яровой» не более 3 млрд рублей в год каждый, оценивал РСПП. Минкомсвязь в письме замглавы ведомства Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с «законом Яровой» не предусмотрено.

Операторы также смогут сэкономить на оборудовании, следует из письма Минкомсвязи. В нем говорится, что для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов». В пресс-службе ведомства от комментариев отказались. В целом новая редакция постановления правительства действительно сократит затраты операторов на хранение данных, но несущественно, оценивает собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов связи.

В правительстве допускают также, что требования «закона Яровой» по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже, заявил 19 января вице-премьер Аркадий Дворкович. По информации собеседника газеты на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года. Отсрочка вступления требований в силу целесообразна и необходима, так как до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, а операторы не успели протестировать технические решения, необходимые для его исполнения, сообщили изданию в «ВымпелКоме». Реализация «закона Яровой» сложна с технической точки зрения, отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования, соглашаются в «МегаФоне». В «Ростелекоме» отметили, что отсрочка позволит принять необходимые нормативные акты, которые определят регламенты, правила и процедуры реализации закона. В МТС и Tele2 отказались от комментариев.

По мнению ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, оптимальной была бы более длительная отсрочка закона — минимум до 2020 года. «Очевидно, что правительство уже не успевает согласовать подзаконные акты в приемлемой для отрасли форме», — отмечает он. Цикл согласований, бюджетирование проектов, разработка технологии — все это только предстоит сделать, добавляет аналитик, на это может потребоваться меньше двух лет.