O1 Group Бориса Минца, чьи интересы затрагивает санация «ФК Открытие», решила не закрывать сделку по приобретению торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. O1 Group также интересовалась покупкой Vnukovo Outlet Village, «Новинского пассажа», торгцентра «Бутово молл», но до сделок так дело и не дошло, пишет «Коммерсант».



Интересы О1 Group на рынке коммерческой недвижимости представляет O1 Properties. В пресс-службе компании не стали отрицать тот факт, что O1 Group приостановила инвестиции в торгцентры, добавив, что стратегия компании — вкладывать в качественные объекты офисной недвижимости.

По данным издания, О1 Properties не стала закрывать сделки из-за выросшей напряженности на банковском рынке, в первую очередь из-за ситуации вокруг «ФК Открытие», перешедшего под контроль ЦБ. На оздоровление банка регулятор выдал 456 млрд рублей. Владелец O1 Group Борис Минц был среди основателей «Открытия», свои акции он продал еще в 2013 году, но деловые связи с основным собственником холдинга Вадимом Беляевым остались.

O1 Group кредитовалась в «ФК Открытие», а НПФ «Будущее» вкладывал в акции банка. В результате по итогам девяти месяцев 2017 года НПФ «Будущее» отчитался об убытке в размере 2,6 млрд рублей из-за отрицательной переоценки вложений, существенная часть которых пришлась на акции «Открытия» и СК «Росгосстрах» (тоже вошла в периметр санации «ФК Открытие»).

По словам экспертов, ситуация на рынке коммерческой недвижимости располагает к вложениям, но количество инвесторов из-за масштабных проблем в банковском секторе упало.

