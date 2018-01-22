Клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) рискуют потерять деньги, вложенные в кредитные ноты (CLN). Как выяснил «Коммерсант» , в начале 2017 года аффилированная с ПСБ компания Peters International (Cayman) Limited эмитировала CLN примерно на 10 млрд рублей. Ноты предлагались клиентам через департамент частного капитала как альтернатива вкладам. Гарантом выступали компании, принадлежавшие на паритетных началах братьям Ананьевым. Эксперты отмечают, что ПСБ выступал как агент и держателям нот предстоит долгое судебное разбирательство без особых шансов на успех, как показал опыт клиентов банка «Траст».

О том, что многие клиенты ПСБ оказались держателями CLN (credit-linked note), приобретенных в 2017 году, рассказали несколько источников «Коммерсанта». «Бумаги продавались с февраля по август прошлого года состоятельным клиентам через PSB Private Banking»,— пояснил один из них. «Ноты предлагались менеджерами ПСБ, как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых»,— уточнил другой собеседник «Коммерсанта».

Согласно презентационным документам (есть у «Коммерсанта»), клиентам предлагали «продукт с фиксированной доходностью — облигации Peters International (Cayman) Limited c гарантией мажоритарных акционеров ПСБ в лице Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V.— холдинговой компании, владеющей акциями ПСБ и банка «Возрождение». Выпусков было несколько, в долларах и в евро. Их общая сумма, по данным источников «Коммерсанта», близких к ПСБ, составила около 10 млрд рублей. Срок погашения — два года, с купонами 5,15—5,25% в евро и 5,75—6,25% в долларах. Эти ставки на несколько процентных пунктов выше, чем по обычным розничным депозитам в валюте.

Бумаги находятся за балансом ПСБ и не обращаются на бирже. По условиям эмитентом CLN выступила Peters International (Cayman) Limited, а гарантами — Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V. Оба «гаранта», как указано в презентациях для клиентов, на паритетных началах принадлежат братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, которые до конца 2017 года были ключевыми бенефициарами ПСБ.

Формально дефолт по бумагам еще не состоялся. В январе должна была быть выплата купона по одному из выпусков CLN. Средства на счета клиентов не поступили, но пока этот дефолт технический. Тем не менее, по данным собеседников «Коммерсанта», в ПСБ уже поступил целый ряд писем от держателей CLN, которых в банке адресовали «по всем вопросам» к господам Ананьевым.

«Юридически Промсвязьбанк выступал лишь агентом, и никакие выплаты по кредитным нотам осуществлять не обязан, как и работать с претензиями их держателей»,— сказал «Коммерсанту» один из сотрудников ПСБ.

Пресс-служба банка отказалась от комментариев. В ЦБ не ответили на запрос «Коммерсанта». Алексей Ананьев передал через своего представителя, что не комментирует ситуацию. С Дмитрием Ананьевым связаться не удалось.