У «Возрождения» фактически не осталось акционеров, которые могут голосовать более чем 10% акций, выяснили «Ведомости». С 18 декабря у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, владеющих 52,7% «Возрождения» через компанию «Промсвязькапитал», есть право голоса только по 10% акций, следует из предписания Центробанка, направленного Ананьевым, «Промсвязькапиталу» и «Возрождению».

Помимо «Промсвязькапитала», у «Возрождения» еще шесть миноритарных акционеров, раскрытых в списке лиц, под контролем которых находится банк, но ни у кого из них доля не достигает и 10%. Также у банка есть группа миноритариев, которых он поименно не раскрывает (им принадлежит 6,48% акций). Еще 9,68% на конец III квартала было у банка «Россия», но в списке лиц, под контролем которых находится «Возрождение», от 5 октября «России» уже нет, а доля, которую банк держал, пропала: «Возрождение» раскрыло владельцев только 90,26% акций с учетом неназванных миноритариев. Владельцы оставшихся 9,74% неизвестны.

Представитель «Возрождения» говорит, что «Россия» не уведомила банк, кому продала акции. Банк «Россия» получил акции «Возрождения» по сделке РЕПО с Промсвязьбанком, сейчас сделка закрыта (акции были возвращены Промсвязьбанку) и «Россия» не владеет акциями «Возрождения», сообщила пресс-служба «России».

Если доля голосующих акций сокращается до 10%, то остальные акции, принадлежащие акционеру, перестают учитываться как голосующие и исключаются из кворума общего собрания, объясняет партнер Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева. Доли других владельцев банка пропорционально увеличиваются, и братья Ананьевы перестают быть контролирующими акционерами: принимать решения без согласования с другими акционерами они уже не смогут, указывает она.

У Ананьевых, по подсчетам издания, получается 17,5% голосов (доля «Промсвязькапитала»), у банка «Санкт-Петербург» — 16,5%, еще 33,4% — у четырех офшоров (их владельцы неизвестны), у миноритариев, не раскрытых в документах банка, — 11,3%.

Ну а крупнейший пакет голосов — 21,3% — теперь у Промсвязьбанка, который ЦБ забрал у Ананьевых в Фонд консолидации банковского сектора. Именно из-за этого ЦБ ограничил роль Ананьевых в «Возрождении»: регулятор счел неудовлетворительной репутацию Дмитрия Ананьева, который в течение года перед введением временной администрации возглавлял Промсвязьбанк.