Держатели IOTA сообщили, что с их кошельков была похищена криптовалюта на сумму около $4 млн. Причиной этому стали вредоносные онлайн-генераторы seed-фраз.

Когда пользователи создают новый кошелек для IOTA, им нужно ввести секретную фразу, состоящую из 81 символа. Существует несколько обходных путей, позволяющих упростить эту задачу. В частности, пользователи могут использовать seed-генератор на основе IPFS или же создать ключ с помощью Mac- или Linux-терминалов. Новички, не обладающие необходимыми для их использования знаниями и навыками, вынуждены обращаться к альтернативным решениям, среди которых онлайн-генераторы seed-фраз, сообщает Anycoin .

Один из самых популярных сайтов в этом сегменте iotaseed.io на данный момент прекратил свою работу, а при попытке зайти на него отображается сообщение: «Закрыто. Извините». Этот генератор предлагал пользователям подвигать мышкой, чтобы «сгенерировать случайный код», а затем предоставлял seed-фразу, соответствующую требованиям кошелька IOTA.

Злоумышленники также осуществили DDoS-атаку на популярные полные ноды IOTA, чтобы не дать пострадавшим пользователям восстановить свои средства. Хакеры знали seed-фразы, принадлежавшие их жертвам.