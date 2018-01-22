Процесс оплаты прошел быстро, легко и, что самое главное, мгновенно и без комиссии.
Пользователь Reddit под ником btc_throwaway1337 сообщил о первой успешной биткоин-транзакции с использованием основной сети Lightning. Таким способом он купил VPN-роутер у TorGuard.
Компания TorGuard сообщила об этом событии в Twitter:
Напомним, тестовая сеть Lightning стала доступна для использования в конце декабря. А в августе Bitfury и Ripple выпустили код, который должен был сделать возможными транзакции через Lightning Network в традиционных и блокчейн платежных системах, в том числе PayPal.
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