Пользователь Reddit под ником btc_throwaway1337 сообщил о первой успешной биткоин-транзакции с использованием основной сети Lightning. Таким способом он купил VPN-роутер у TorGuard.

Компания TorGuard сообщила об этом событии в Twitter:

Was this the first physical item purchased on Lightning Network? ⚡️ https://t.co/tSq8mOcCSX — TorGuard (@TorGuard) January 19, 2018

Напомним, тестовая сеть Lightning стала доступна для использования в конце декабря. А в августе Bitfury и Ripple выпустили код, который должен был сделать возможными транзакции через Lightning Network в традиционных и блокчейн платежных системах, в том числе PayPal.