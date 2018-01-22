Промсвязьбанк подал иск к НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие» и к управляющим компаниям этих фондов — EG Capital Partners, IQG Asset Management, «УК Управление инвестициями», следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Москвы. Ответчиком также выступает бывший контролирующий акционер финучреждения — Promsvyaz Capital B. V. (бенефициары — Дмитрий и Алексей Ананьевы).



В качестве третьих лиц выступают Центробанк, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий. Суть требований и их сумма не раскрываются. Дата заседания еще не назначена.

Пенсионная группа «Сафмар» пока не получила иск. «По состоянию на 22 января фонды пенсионной группы «Сафмар» не получали исковых заявлений от Промсвязьбанка или определений арбитражного суда о принятии такого искового заявления к производству. В связи с этим мы не можем дать комментарий ни о предмете иска, ни о сумме исковых требований. Юридическая позиция фондов может быть сформирована только после получения искового заявления и определения суда о принятии его к производству», — сказал RNS представитель группы.

В НПФ «Будущее» иск Промсвязьбанка также пока не поступал. «Предмет иска не ясен, копию иска мы не получили. Мы разбираемся в ситуации», — подчеркнул представитель фонда. На момент публикации в ЦБ, Промсвязьбанке и Московской бирже не ответили на запрос RNS.

Напомним, 15 декабря 2017 года ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию . «С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности банка функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорилось в сообщении пресс-службы. В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС.

В конце декабря декабря, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что временная администрация, введенная в Промсвязьбанк, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей. Позже Центробанк и временная администрация ПСБ обратились в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье заемщиков финучреждения и ряда сделок с его ценными бумагами.

На прошлой неделе сообщалось, что НПФ «Доверие» продал 3,81% акций Промсвязьбанка, а НПФ «Сафмар» — 6,19%.

