Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки токенов Grams.



«Если вы видели или получали предложения о «покупке Grams», сообщите нам», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В этой связи Дуров посоветовал обращаться в специально созданный канал.

Ранее сообщалось, что Telegram планирует привлечь на предварительном ICO 850 млн долларов, также мессенджер якобы готовил к выпуску собственные токены — Grams.

If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc

— Pavel Durov (@durov) 21 января 2018 г.