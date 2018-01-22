Дуров посоветовал обращаться в специально созданный канал.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки токенов Grams.
«Если вы видели или получали предложения о «покупке Grams», сообщите нам», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
В этой связи Дуров посоветовал обращаться в специально созданный канал.
Ранее сообщалось, что Telegram планирует привлечь на предварительном ICO 850 млн долларов, также мессенджер якобы готовил к выпуску собственные токены — Grams.
If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc
— Pavel Durov (@durov) 21 января 2018 г.
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