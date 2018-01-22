Сайты фейкового ICO блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram собрали по меньшей мере $5 млн.

Крупнейший на данный момент фейковый сайт Gramtoken.io, который сейчас ушел в оффлайн, получил от инвесторов более $5 млн. Другие фейковые сайты, связанные с ICO проекта Павла Дурова, продолжают работать, сообщает TechCrunch . Среди них ton-gram.io, grampreico.com и tgram.cc. Каждый проект, по данным издания, заработал по $30 тысяч.

Пользователи Telegram в начале января получили на электронную почту фейковые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и платформы Telegram Open Network (TON), сообщал Банкир.Ру.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки токенов gram. «Если вы видели или получали предложения о «покупке grams», сообщите нам», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в январе TechCrunch опубликовал оказавшуюся в распоряжении редакции White Paper предстоящего ICO блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Сообщалось, что весной 2018 года компания проведет предварительное первичное размещение токенов, в ходе которого планирует привлечь до $1,2 млрд.