Международный валютный фонд (МВФ) предупредил надзорные органы о рисках, связанных с криптовалютами. Об этом заявил экономический советник и директор департамента исследований МВФ Морис Обстфельд, представляя обновленный прогнозно-аналитический доклад фонда в Давосе, сообщает RNS .

«В технологии блокчейн мы видим потенциальные преимущества в части эффективности платежной системы и инклюзивности, это интересное развитие. Мы также видим, что криптовалюты могут нести риски, и для регуляторов важно наблюдать за тем, чтобы эти риски не реализовались», — сказал он.

По словам Обстфельда, МВФ не комментирует конкретные криптовалюты, в частности, биткоин.