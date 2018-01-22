Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост российской экономики на 1,7% по итогам текущего года. Об этом говорится в январском докладе фонда World Economic Outlook. По сравнению с октябрьским докладом прогноз был повышен на 0,1 процентного пункта.

В 2019 году фонд ожидает роста российской экономики на 1,5%, этот прогноз остался неизменным по сравнению с октябрьским.

Согласно оценке фонда, в 2017 году ВВП России вырос на 1,8%.

Ранее Всемирный банк также повысил свой прогноз по росту ВВП России до 1,7% с 1,4% в 2018 году, а также до 1,8% с 1,4% в 2019 году. Кроме того, организация улучшила свой прогноз по росту российской экономики в 2017 году до 1,7% с ожидавшихся в июне прошлого года 1,3%.

Минэкономразвития ранее на основании месячных и квартальных данных Росстата оценило темпы роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4—1,8%. В 2018 году экономика, согласно прогнозу министерства, продемонстрирует ускорение темпов роста, которые сохранятся на уровне около 2%.