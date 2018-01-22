«Лаборатория Касперского» раскрыла подробности выявленной ее специалистами новой фишинговой схемы, с помощью которой мошенники пытаются похитить криптовалютные средства пользователей Facebook.

Мошенники копируют страницы криптовалютных сообществ в этой соцсети, делятся на своих страницах фотографиями участников реальных сообществ и отмечают их как победителей программы лояльности к криптоплатформе. В итоге все сводится к тому, что жертву направят на поддельный сайт криптовалютного сервиса, на котором будет предложено ввести учетные данные кошелька. Адрес поддельной страницы очень похож на адрес настоящей — отличается он всего на одну букву.

Также, все еще популярны спам-рассылки, которые рассылают от имени криптокошельков или криптобирж, например, с оповещениями безопасности или предложением принять участие в опросе.