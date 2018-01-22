Крупнейшая латиноамериканская криптовалютная биржа SurBTC провела ребрендинг и сменила название на Buda.com (B.U.D.A. – сокращение от Blockchain Universal Digital Assets).

Кроме смены названия и логотипа, криптобиржа выпустила мобильные приложения для iOS и Android, а также существенно улучшила раздел «Трейдерских перспектив», сообщает Anycoin .

По словам Александра Бельтрана, генеральный директор компании, у нового бренда гораздо больше возможностей, чем у SurBTC.

«Buda является ответом на растущие потребности наших пользователей, а также на те требования, которые будут предъявлены рынком к криптобиржам в ближайшие годы», - объяснил он.