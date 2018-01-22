Шесть крупных банков Южной Кореи 30 января запустят новую систему взаимодействия с криптовалютными биржами, основанную на реальных данных клиентов. В числе банков − Nonghyup Bank, Industrial Bank of Korea, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank.

Правила коснутся только существующих пользователей виртуальных счетов. Новая система позволит положить конец нынешней практике использования виртуального счета, способствующего анонимной торговле криптовалютами, сообщает Bitcoin.com .

По словам представителя Комиссии по финансовым сервисам, одна из главных целей правительства – получение информации о транзакциях для налогообложения криптовалютных инвесторов. Кроме того, случаями криптовалютных спекуляций заинтересовалась и Таможенная служба Кореи. По данным ведомства, иногда криптовалюта закупается в Таиланде и Гонконге, где курс гораздо выгоднее, в целях дальнейшей продажи на корейских биржах, сообщает Coinfox . Об этом свидетельствует недавнее увеличение размера исходящего потока капитала.