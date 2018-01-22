Законодатели пока запретили финансовым учреждениям выдавать новые виртуальные счета.
Шесть крупных банков Южной Кореи 30 января запустят новую систему взаимодействия с криптовалютными биржами, основанную на реальных данных клиентов. В числе банков − Nonghyup Bank, Industrial Bank of Korea, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank.
Правила коснутся только существующих пользователей виртуальных счетов. Новая система позволит положить конец нынешней практике использования виртуального счета, способствующего анонимной торговле криптовалютами, сообщает Bitcoin.com.
По словам представителя Комиссии по финансовым сервисам, одна из главных целей правительства – получение информации о транзакциях для налогообложения криптовалютных инвесторов. Кроме того, случаями криптовалютных спекуляций заинтересовалась и Таможенная служба Кореи. По данным ведомства, иногда криптовалюта закупается в Таиланде и Гонконге, где курс гораздо выгоднее, в целях дальнейшей продажи на корейских биржах, сообщает Coinfox. Об этом свидетельствует недавнее увеличение размера исходящего потока капитала.
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