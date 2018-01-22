Менее одного процента всех транзакций в биткоине связано с отмыванием денег. Таковы данные отчета объединенной группы аналитиков проекта defenddemocracy.org и специалистов компании Ellicit, специализирующейся на преступлениях связанных в криптовалютами.

Аналитикам удалось выяснить, что биткоин практически не используется для отмывания денег, сообщает Altcoin . Подавляющее большинство незаконных сделок с использованием этой криптовалюты было зарегистрировано в Европе, где таких транзакций оказалось в пять раз больше, чем в Северной Америке.

По словам экспертов, лучший способ борьбы с такой незаконной деятельностью - более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег и согласованная работа финансовых органов всех стран.