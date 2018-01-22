Аналитический центр НАФИ выяснил, какие вложения россияне считают наиболее выгодными, а какие — надежными. Как свидетельствуют данные исследования, на протяжении многих лет россияне не меняют своего взгляда на инвестиции в недвижимость, считая их как самыми выгодными, так и самыми надежными. Авторитет такого инструмента, как рублевые накопления на банковском депозите, уступает недвижимости, но за последние два года он возрос, отмечают эксперты НАФИ.

