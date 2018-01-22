Команда Telegram завершила сбор заявок предварительного этапа первичного размещения криптовалюты (ICO) мессенджера. По словам сотрудника венчурного фонда, знакомого с участниками ICO, и участника синдиката инвесторов, который планирует инвестировать в Telegram, объем заявок близок к $3,8 млрд.

Как пишут «Ведомости» , некоторым инвесторам так и не удалось принять участие в pre-ICO мессенджера. По их словам, спрос ажиотажный. Теперь они хотят выкупить доли фондов, которые участвуют в размещении.

«Вторичная» доля может обойтись на 30–40% дороже той суммы, которую продавцы заплатили сами, рассказывает собеседник «Ведомостей». Утвержденные аллокации уже начали продавать, неоднократно слышал сотрудник крупного венчурного фонда: его собеседникам предлагали купить токены с премией в 20–30%.

Ранние инвесторы приобретали Gram за $0,3, рассказал газете участник синдиката инвесторов. В будущем цена Gram будет расти от $1,45 до $3,5.

Инвесторы подали такие большие заявки из-за опасений, что организаторы ICO сократят их доли. Некоторые первоначальные заявки действительно урезали, рассказал изданию два источника. Одобренные для pre-ICO платежи нужно провести до 1 февраля.