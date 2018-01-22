Более 10% средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют (Initial Coin Offering, ICO), было похищено в результате хакерских атак, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Ernst & Young (EY), посвященное рискам, связанным с инвестициями в криптовалюты.

Проанализировав данные о 372 ICO, эксперты EY выяснили, что примерно 400 млн долларов из 3,7 млрд долларов, которые удалось привлечь организаторам выпуска криптовалют, было похищено. При этом наиболее активно хакеры использовали для кражи этих средств фишинг, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до 1,5 млн долларов в месяц.

В то же время исследование EY выявило ряд проблем при проведении ICO.

«Мы были шокированы качеством некоторых бизнес-планов, мы выявили явные ошибки в кодировании и конфликты интересов между компаниями, выпускающими токены, и сообществом токеновладельцев», — заявил Reuters Пол Броди, курирующий в EY тему блокчейн-инноваций.

В отчете EY говорится также о выявлении нескольких случаев, когда организаторы ICO заложили в них условия, информация о которых не раскрывалась инвесторам либо напрямую противоречила раскрытым условиям. Так, например, в документах могло говориться о невозможности проведения новых выпусков криптовалюты, однако базовый программный код проекта оставлял возможность проведения таких выпусков открытой.

По подсчетам экспертов исследовательской компании Autonomous, только в первом полугодии 2017 года финтех-стартапы привлекли 1,27 млрд долларов, продавая криптовалюты в рамках ICO. В исследовании отмечалось, что за два года объем средств, которые стартапы привлекали через ICO, вырос почти в 50 раз (в 2014 году он составлял 26 млн долларов).