Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, Ситибанка, Росбанка, Русфинанс Банка и банка «ДельтаКредит» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», следует из релиза Fitch .



Краткосрочные РДЭ всех шести «дочек» иностранных банков подтверждены на уровне «F3».

Прогноз по рейтингам Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка — «стабильный»; Ситибанка, Росбанка, Русфинанс Банка и банка «ДельтаКредит» — «позитивный».



По мнению аналитиков, подтверждение рейтингов этих финучреждений отражает мнение Fitch о том, что их материнские компании будут поддерживать свои «дочки», учитывая сохраняющуюся стратегическую важность российского рынка для материнских компаний и высокий уровень оперативной и управленческой интеграции между банками и их материнскими компаниями.