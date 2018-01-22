Арбитражный суд Москвы определил выделять ежемесячно 61,4 тыс. рублей из конкурсной массы бывшего президента банка «Огни Москвы» Марии Росляк на оплату личных нужд и содержание трех несовершеннолетних детей, говорится в материалах суда.

Заявление о выделении денежных средств в размере прожиточного минимума для должника и его несовершеннолетних детей было направлено в суд самой Росляк, ранее признанной судом банкротом, передает РАПСИ .

В декабре 2017 года суд признал долг Росляк перед банком «Огни Москвы» в размере 6,02 млрд рублей.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2017 года отклонил жалобу Росляк на решение суда о взыскании с нее по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) причиненных организации убытков в размере более 6 млрд рублей. Росляк обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 28 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление АСВ о взыскании убытков.

В решении говорится, что материалами дела подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя совета директоров (президента) КБ «Огни Москвы», что привело к причинению должнику убытков на сумму 6,02 млрд рублей.

В ноябре 2016 года апелляционный суд подтвердил определение об отказе госкорпорации в аресте нескольких объектов недвижимого имущества, принадлежащего Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машино-мест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа 2016 года отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер.

Суд посчитал, что «заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер, поскольку приведенные управляющим доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер».

Арбитражный суд Москвы 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении должника суд открыл процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.