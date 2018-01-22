Транскапиталбанк (ТКБ) увеличит уставный капитал, говорится в его материалах. Акции на 150 млн рублей купит член правления банка Татьяна Орлова, ее доля составит 1,8%, сообщил «Ведомостям» представитель ТКБ.

Придя в банк в сентябре 2016 года, Орлова возглавила работу с крупными корпоративными клиентами. В ноябре 2017 года она вошла в правление ТКБ и стала также отвечать за работу с непрофильными активами и проблемной задолженностью. Орлова также является членом совета директоров Flybridge Asset Management, куда входит и зампред правления ТКБ Евгений Ивановский. Дозвониться до Орловой изданию не удалось.

Орлова — наследница основателя и основного владельца банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, умершего в 2014 году. В сентябре 2015 года она продала долю в банке структурам «Промсвязькапитала» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. На тот момент Орлова являлась крупнейшим акционером банка, исходя из котировок ее пакет в 37% мог стоить 4,9 млрд рублей. Она вошла в список 25 богатейших женщин России за 2016 год по версии Forbes, который оценил ее состояние в 75 млн долларов.

ТКБ нужен капитал. Доля просроченной задолженности и ссуд низкой категории качества на 1 октября составляла 23% кредитного портфеля банка, следовало из сообщения «Эксперт РА». Способность абсорбировать возможные убытки недостаточна, указывает аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин, и владельцы банка решили пополнить капитал до 1 марта 2018 года. Заявленные 150 млн рублей позволили бы банку увеличить норматив достаточности капитала Н1.2 (по нему у банка наименьший запас, отмечают «Ведомости») с 7,7% на начало года до выше чем 8%, если качество активов не ухудшится, подсчитал Уклеин.

ТКБ планирует также конвертировать часть субординированных депозитов в основной капитал, продолжает он. Ранее «Эксперт РА» указывал, что конвертировано может быть около 900 млн рублей. За январь — ноябрь прошлого года банк получил 500 млн рублей убытка по российским стандартам учета.

Этот убыток отчасти связан с изменением сроков финансирования санации Инвестторгбанка, которой занимается ТКБ, сообщало «Эксперт РА». В 2017 году ТКБ получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно 16,2 млрд рублей на десять лет под 0,51% годовых на санацию Инвестторгбанка, говорится в отчете ТКБ за девять месяцев. Эти средства выделены по условиям плана финансового оздоровления, подчеркивает представитель банка.

В 2015 году ТКБ получил на оздоровление Инвестторгбанка 29,7 млрд рублей на десять лет под 0,51%, а также 19,5 млрд рублей под 6,01% годовых на ликвидность до октября 2017 года. Из отчетности ТКБ на 1 декабря следует, что банк не вернул депозит на ликвидность. Представители банка и АСВ на вопрос о судьбе этого депозита не ответили.

В октябре газета «Коммерсант» сообщала, что АСВ продлило ТКБ депозит на ликвидность на три месяца, поскольку банк просил пересмотреть условия депозита «в связи с подготовкой обновленного плана санации». Представитель ТКБ сказал «Ведомостям» в пятницу, что новый план санации пока не утвержден.