Центробанк внес изменения в положение «Об обязательных резервах кредитных организаций». С оответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Документ уточняет порядок формирования обязательных резервов банками, осуществляющими функции центрального контрагента в соответствии с ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».



«Кроме того, с учетом практики ведущих центральных банков изменен порядок расчета штрафа при невыполнении кредитными организациями усреднения обязательных резервов. Размер указанного штрафа будет рассчитываться исходя из суммы невыполнения усреднения обязательных резервов и количества календарных дней периода усреднения, в котором не выполнена обязанность по усреднению обязательных резервов. Эта мера сделает размер штрафа сопоставимым с размером дохода, который кредитная организация может получить, размещая средства в объеме невыполнения усреднения обязательных резервов на денежном рынке или в Банке России», — говорится в сообщении.

Среди других изменений, которые предусматриваются в документе, — определение состава резервируемых обязательств кредитных организаций. Документ вступает в силу с 1 февраля 2018 года и применяется начиная с расчета размера обязательных резервов банка, составленного за февраль 2018-го, заключили в ЦБ.