Годовые темпы трендовой инфляции в декабре 2017 года снизились до 5,4% с ноябрьских 5,5%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России в понедельник.

«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — отмечает регулятор.

В Центробанке подчеркивают, что среднесрочные риски превышения инфляцией 4% снижаются, но «пока преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз».