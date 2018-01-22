«АК БАРС» Банк примет участие в благотворительном проекте «Благопредприниматель» по обучению детей-сирот основам социального бизнеса, который пройдет с 22 по 25 января 2018 года в Казани. Мероприятие организует благотворительный фонд «АК БАРС Созидание» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан.

Организаторы подготовили насыщенную программу для участников. 20 ребят из 14 регионов ПФО посетят курсы, мастер-классы, тренинги, посоревнуются в бизнес-игре. Эксперты «АК БАРС» Банка совместно со специалистами из РЭУ им. Плеханова, ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», Фабрики предпринимательства, колледжа малого бизнеса и предпринимательства г. Казани, Центра инноваций в социальной сфере РТ расскажут ребятам о деловом общении, составлении бизнес-плана, получении прибыли, использовании цифровых технологий, бухучете, рисках и маркетинге.

В финале мероприятия детям предстоит презентация и защита собственных проектов. Для реализации лучших из них Министерство экономики РТ выделит 1 млн рублей.

Проект фонда «Благопредприниматель» разработан в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и проводится под эгидой Аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе и Республиканского Совета по вопросам благотворительной деятельности, председателем которого является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.