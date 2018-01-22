Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Новый выпуск биржевых облигаций ГТЛК вызвал большой интерес со стороны широкого круга рыночных инвесторов (банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица), всего в книгу было подано 122 заявки. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд рублей.

Выпуск включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и БК «Регион».