Сбербанк , ВТБ и Россельхозбанк предложили правительству разрешить регистрацию малого бизнеса без юридического адреса. Об этом рассказали RNS два участника заседания проектного комитета при правительстве по основному направлению стратегического развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заседание прошло 19 января.

«Речь идет о том, что банки предложили проработать вопрос об электронном юридическом адресе, но это требует очень серьезных изменений в законодательстве. Сегодняшнее законодательство требует, чтобы обязательно был юридический адрес. Более того, ФНС рассматривает физическое отсутствие предпринимателя на его юридическом адресе — его исполнительно аппарата — как один из признаков фирмы-однодневки. Было предложение банков отработать вопрос создания электронных юридических адресов через систему кредитных организаций. Если вы регистрируете бизнес через банк, то банк априори вас видит, и если вы занимаетесь недобросовестными операциями, он просто заблокирует вам счет. Фактически это электронный юридический адрес», — рассказал RNS президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, при открытии счета банки могут принимать электронную цифровую подпись. С идеей выступили кредитные организации, входящие в состав проектного комитета — в том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

Предложение банков создать для юридических лиц «электронный адрес» подтвердил RNS президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин, также участвовавший в заседании комитета. «Наконец-то «схлопнется» в стране рынок «левых юридических адресов», — сказал Катырин.

В ВТБ и Россельхозбанке на момент публикации материала не ответили на запрос RNS. В Сбербанке сообщили, что «комментарий по данной теме преждевременный». В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова, который возглавляет профильный комитет, отказались от комментариев.

Участники совещания указали на то, что данная идея пока находится в стадии проработки и не смогли привести точные детали функционирования «электронного адреса» для малого бизнеса. По словам Калинина, в ближайшее время состоится президиум Совета по приоритетным проектам под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, профильному комитету поручено представить ключевые предложения по проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сейчас учет сведений о юридических лицах (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). На момент написания материала ведомство не предоставило комментарий.