Сейчас для клиентов, готовых инвестировать в эти продукты от 10 млн рублей, доступны 3 базовые стратегии инвестирования: «Консервативная», «Консервативная+» и «Сбалансированная».

«Консервативная» стратегия предполагает вложение в государственные ценные бумаги и облигации высоконадежных эмитентов первого эшелона (на текущий момент ориентир по доходности — 7,6-9,9% годовых). В рамках стратегии «Консервативная+» в портфель также добавляются акции (ожидаемая доходность 9,5%-10,9% годовых). «Сбалансированная» стратегия ориентирована на инвестирование в акции и корпоративные облигации (целевая доходность 14-15% годовых).

Также Банк ЗЕНИТ готов сформировать портфель рублевых облигаций под запросы клиента. Эта услуга подходит для средних портфелей от 1 млн рублей, а ожидаемая доходность вложений составляет около 8,0% годовых. Причем, доходность к погашению известна и зафиксирована сразу при формировании портфеля. С 01 января 2018 года вложения в облигации стали еще выгоднее в связи с льготным налогообложением купонных выплат.

Вознаграждение по услуге индивидуального доверительного управления составляет всего 1% годовых от объема портфеля без взимания дополнительной комиссии от прибыли. Цели управления, состав инвестиционного портфеля и допустимые риски заранее оговариваются с клиентом.