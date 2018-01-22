С начала 2018 года банк «Центр-инвест» снизил ставки и обновил условия по кредитам для населения. Снижение составило 0,75% процента. Минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 12,75% годовых. Данная ставка действует для клиентов банка и учитывает скидку 0,25% при заполнении заявки на кредит на сайте банка www.centrinvest.ru .

Банк «Центр-инвест» предлагает самые низкие ставки по кредитам для населения: от 8,75% годовых по ипотеке, от 8,5% годовых по автокредитам и сохраняет лидирующие позиции в рейтингах по объемам розничного кредитования в России.

«В течение прошлого года мы несколько раз снижали процентные ставки по всем видам кредитов для населения. И это позволило нашему банку стать одним из лидеров розничного кредитования в регионе и нарастить объемы кредитования на 16% по сравнению с 2016 годом», — комментирует начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

По его словам, со сниженными ставками по кредитам ежемесячные платежи наших клиентов станут еще меньше, что благоприятно отразится на их семейном бюджете.

Все кредиты в банке «Центр-инвест» предоставляются без обязательного страхования и комиссий.

С подробными условиями кредитных программ и специальных предложений можно ознакомиться в офисах банка и на сайте .