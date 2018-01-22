Семьи, где рождается второй или третий ребенок могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки по ипотечному кредиту.
Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) начал прием заявок по ипотечной программе Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Теперь семьи, где рождается второй или третий ребенок могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки по ипотечному кредиту от 6% годовых в течение льготного периода.
В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге.
Согласно условиям программы, срок кредитования может составлять от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 500 тыс. руб. до 8 млн руб., для остальных регионов от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры.
В залог оформляется квартира, на приобретение которой предоставлен ипотечный кредит, при перекредитовании – на приобретение которой был предоставлен предшествующий кредит (оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства.
Нет комментариев