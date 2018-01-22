Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) начал прием заявок по ипотечной программе Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Теперь семьи, где рождается второй или третий ребенок могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки по ипотечному кредиту от 6% годовых в течение льготного периода.

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге.

Согласно условиям программы, срок кредитования может составлять от 3 до 30 лет. Сумма ипотечного кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 500 тыс. руб. до 8 млн руб., для остальных регионов от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры.

В залог оформляется квартира, на приобретение которой предоставлен ипотечный кредит, при перекредитовании – на приобретение которой был предоставлен предшествующий кредит (оформляется закладная). На этапе строительства — залог прав требования участника долевого строительства.