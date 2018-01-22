Глава комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, участвующий в разработке законодательных предложений, на вопрос, есть ли смысл рассматривать возможность предоставления налоговых льгот для майнеров, которые будут отапливать каким-то образом лишним теплом близлежащие жилые здания, заявил, что майнинг должен работать в рамках налогового права и других систем регулирования, как любой нормальный бизнес.

«И это не социальный проект, никаких льгот здесь быть не должно. Но, поскольку вырабатывается действительно много тепла, его можно продавать, и я допускаю, что излишки будет с удовольствием покупать ЖКХ. Это может быть альтернативным способом подачи тепла, причем, относительно дешевого, поскольку для майнеров это побочный продукт. Это нормальное явление, это бизнес, и они могут на этом заработать», - пояснил он в интервью ТАСС , добавив, что заработок должен подлежать налогообложению.

«Это нормальное явление. Если бизнес развивается, значит, и налоги больше поступают», - заявил Аксаков.

Также, по его словам, согласно разрабатываемому законопроекту, поскольку криптовалюта будет определяться как имущество, то все нормы права, связанные с его декларированием, налогообложением и так далее будут действовать автоматически.