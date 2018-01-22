Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 17,05 коп., до 56,5892 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,3953 руб., что ниже предыдущего дня на 13,71 коп.

На торгах в Азии Brent торгуется в небольшом плюсе. Утреннее повышение котировок сдержит ослаблении рубля на открытии. Потом на фоне роста доходности американских облигаций ожидается укрепление доллара и снижение курса российской валюты, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Полагаю, что пара доллар/рубль к закрытию торгов закрепится выше сопротивления 56,80 руб. в районе 56,95 руб. Цене пора выходить из пятидневного бокового тренда. В паре евро/рубль ожидаю прорыв сопротивления 69,60 руб. с последующим движением в сторону 69,90 руб.», - прогнозирует эксперт.

По мнению Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, ожидается некоторое укрепления рубля. Основным поводом к спросу на рублевую ликвидность станет приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. Это приведет к повышенному предложению валюты со стороны экспортеров и может поспособствовать подъему российской валюты.

«Так, уже в первые минуты доллар может уйти ниже 56,7 рубля. В дальнейшем, на фоне возобновления роста цен на нефть, можно ожидать сохранения «медведями» инициативы в своих руках, в результате чего к концу сессии американская валюта может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей», - поясняет аналитик.

Приближается конец месяца, когда Штаты должны огласить новые санкции в отношении РФ, предупреждает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс. Масштабное падение курса рубля возможно в том случае, если ограничения коснутся долгового рынка России, а этот сценарий маловероятен. Тем не менее, в ожидании решения Вашингтона часть игроков может подстраховаться и выйти из длинных позиций по рублю.

«В краткосрочной перспективе наша валюта может укрепиться и даже обновить максимумы в связи с потенциальным ослаблением доллара после того, как в минувшую пятницу правительство США временно приостановило работу, не достигнув договоренности по временному финансированию», - поясняет Игорь Ковалев.