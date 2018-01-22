Российский рубль в понедельник плавно дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США к середине сессии стоит 56,60 руб. (-0,2%). Евро торгуется по 69,30 руб. (-0,12%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 23 января, составляют 56,62 руб. за американскую валюту (курс доллара повышен на 4 копейки) и 69,26 руб. за евро (курс евро понижен на 13 копеек), прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

«С одной стороны, нефтяные цены остаются высокими, и это фактор поддержки для рубля. С другой, растущий импульс тут пока больше не развивается, и это откладывает сценарий с рублевыми рекордами. Приток финансов в ОФЗ уже пару дней как снизился, что тоже ограничивает рубль в укреплении позиций. В результате боковой тренд, скорее всего, сохранится в паре доллар/рубль в границах 56,30-56,85 руб. Пара евро/рубль проторгуется сегодня в диапазоне 69,10-69,85 руб.», - поясняет она.

Остающиеся высокими котировки нефти и доходность ОФЗ в 7,4% стимулируют рубль, сообщает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд.

«Технический уровень поддержки пары USD/RUB - на рубеже 55-55,7 руб. Но от нисходящей динамики с нынешних котировок в 56,5 руб. пару сдерживают масштабные интервенции Минфина, скупающего по новому бюджетному правилу $15,1 млн каждый день на Мосбирже. Коррекция нефти вниз также вносит свою роль в противостоянии укреплению рубля», - констатирует эксперт.