Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков поддержал идею приостановления действия загранпаспортов владельцев и руководителей проблемных банков. Это должна быть упрощенная судебная процедура, которую инициирует Банк России в случае нарушения нормативов или сроков выполнения предписаний ЦБ.



Ранее Аксаков говорил о необходимости внедрения механизма, позволяющего Банку России обращаться в миграционную службу, чтобы та приостанавливала действие загранпаспортов руководителей проблемных финансовых организаций. По его словам, эту непростую тему он уже обсуждал с представителями регулятора.

«Тема чувствительная, непростая. Но я сторонник того, чтобы руководители и собственники проблемных финансовых институтов все-таки были ограничены в возможности выехать из страны. Был печальный опыт, когда бизнесмены, своровав деньги даже не у государства, а у населения, у бизнесменов, предпринимателей, сбегали от ответственности. Это может быть судебное решение, которое будет выноситься в упрощенном порядке. Банк России, обладая полнотой информации о злоупотреблениях, может заранее сигнализировать в судебную систему, а те уже принимать решение о необходимости ограничения», — заявил Аксаков ТАСС.

Обращаться в суд по поводу введения таких ограничений ЦБ может, когда уже явно видно, что были злоупотребления, что кредитная организация с высокой долей вероятности в ближайшее время потеряет лицензию, считает депутат. Банк России о таких ситуациях в подавляющем большинстве случаев знает задолго до реального отзыва лицензии либо принятия решения о санации кредитной организации.

«Он видит, что капитала нет, что реальные возможности кредитной организации не позволяют выполнять свои обязательства перед клиентами, и при этом он видит, что такая ситуация возникла по вине собственника и менеджмента. Скажем, концентрация крупных кредитных рисков с использованием разных схем в обход нормативов Центрального банка и законодательства», — пояснил Аксаков.

Еще одним маркером для ЦБ может быть невыполнение его предписаний в течение относительно длительного времени. По словам Аксакова, это является еще одним сигналом наличия у банка серьезных проблем.

«Например, предписание, ограничивающее объем операций, вводится, если в банке резко возрастает объем трансакций и возникает подозрение, что этот резкий рост связан с транзитными операциями, имеющими сомнительный характер. ЦБ принимает соответствующее решение, выносит предписание, и, если банк его не выполняет, то это уже может быть сигналом, что пора принимать меры к собственникам», — говорит он.