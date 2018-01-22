«АК БАРС» Банк выдал первую банковскую гарантию в городе Улан-Удэ по новому продукту «Экспресс-банковская гарантия» на 75 млн рублей РФ.

«Получение банковских гарантий в формате онлайн дает возможность обходиться без большого количества документов. Офисы банка не присутствуют в Республике Бурятия, тем не менее, это не помешало нашему сотрудничеству. Подача и рассмотрение заявки происходит на сайте банка. Гарантия предоставляется на участие в аукционе, исполнение обязательств по контракту или возврат аванса», - разъясняет заместитель начальника управления гарантийного бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК Василий Беляев.

Продукт «Экспресс - банковская гарантия» в «АК БАРС» Банке выдается на сумму до 100 млн рублей сроком до 60 месяцев. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка и по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).