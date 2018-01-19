Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ уже давно проработали необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков, включая новый санкционный список США.



«В основном, конечно, необходимы и меры предосторожности для нашей экономики. И конечно, кабинет министров, и президент, который постоянно, постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», — сказал Песков в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле новый санкционный список США.