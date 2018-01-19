Министерство финансов Греции заявило, что открыт путь для завершения третьей оценки хода реформ в стране на Еврогруппе 22 января и выделения очередного транша кредита в 6,7 млрд евро.



Греция для обслуживания гигантского госдолга и выхода из финансового кризиса вынуждена была подписать программу помощи, которая предусматривает выделение кредитов в обмен на проведение политики затягивания поясов.

Минфин назвал положительным повышение кредитного рейтинга страны агентством S&P и заявило, что ожидает и новых позитивных событий. Агентство 19 января повысило кредитный рейтинг Греции до «В» с «положительным» прогнозом.

«Повышение кредитного рейтинга страны S&P следует за повышением рейтинга Moody's и Fitch летом, и в то же время в предвидении будущих позитивных событий. Положительный результат вчерашней встречи рабочей группы Еврогруппы EWG открыл путь для завершения третьей оценки на Еврогруппе в понедельник и одобрения транша в 6,7 миллиарда евро», — говорится в пресс-релизе.

По мнению Минфина, позитивные события усиливают чувство, что решительное восстановление доверия рынков и инвесторов к греческой экономике не являются случайными событиями.