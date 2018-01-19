Россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

Суды в Салониках приняли два решения — один состав судей постановил выдать Винника в Россию, а другой — в США, где его обвиняют отмывании от четырех до 9 млрд долларов через биржу криптовалют BTC-Е и где ему грозит 55 лет тюрьмы. Верховный суд Греции Ареопаг месяц назад отклонил апелляцию адвокатов.

Винник вину не признает и называет дело американской провокацией, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления.

«Винник подал прошение о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в США. Он считает свое дело политическим», — сказал адвокат.