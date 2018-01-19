Руководитель Центра технологических инноваций в Сбербанке Екатерина Фроловичева сложила с себя полномочия и покинула компанию, сообщает CNews .

Будучи главой Центра, она отвечала за поиск и апробацию решений в области новых технологий, меняющих методы и модели оказания банковских услуг и развития банковских систем. В последнее время одной из главных курируемых ею технологий был блокчейн. Фроловичева регулярно выступала в роли спикера на различных публичных мероприятиях по данной тематике.

В пресс-службе банка эту информацию CNews подтвердили, отметив, что топ-менеджер распрощалась со своим теперь уже бывшим работодателем в декабре 2017 года. На странице Фроловичевой в соцсети Linkedin Сбербанк уже отмечен как прошлое место работы. Сведения о новом работодателе отсутствуют.

По данным источника CNews, знакомого с ситуацией, Фроловичева вскоре должна прийти на работу в Газпромбанк, в котором займет должность вице-президента и поступит в подчинение к Вадиму Кулику — зампреду правления и члену правления организации, отвечающему за развитие ИТ. С 2008 года до февраля 2017-го он, также, как и Фроловичева, работал на разных должностях в Сбербанке.

В пресс-службе Сбербанка оказались не в курсе планов Фроловичевой. В пресс-службе Газпромбанка приход к ним новой сотрудницы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть в течение трех дней. Сама Фроловича на запросы CNews через соцсети не ответила.