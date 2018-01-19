Биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», об этом в интервью CNBC заявил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер, сообщает РИА Новости.

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. «Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», — отмечает эксперт.

«Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — считает Шиллер.

«Тюльпаноманией» называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636—1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

В декабре курс биткоина достиг 20 тыс. долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 млрд. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тыс. долларов.

Роберт Шиллер получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за «вклад в эмпирический анализ цен активов», широкую известность получил после выхода книги «Иррациональный оптимизм», посвященной природе экономических пузырей.