Российское правительство одобрило выделение 14,5 млрд рублей из федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в 2018 году, говорится в решении на сайте Кабмина.



«Средства в размере 14,5 миллиардов рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отмечается в документе.

Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей зарплаты бюджетников. Распорядителем средств выступит Министерство финансов РФ.