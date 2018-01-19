Соучредитель «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает биткоин небезопасной технологией. Эксперт сравнивала криптовалюту с финансовой пирамидой.



«Стоимость биткоина — совершенно спекулятивна и напоминает МММ. Финансовые пирамиды в нашей стране, заметим, запрещены. Собственно, последние падения стоимости биткоина уже вызвали подобие паники у спекулянтов. По этой причине я не считаю биткоин безопасной технологией для использования внутри страны. Замечу, что это высказывание не относится к технологии блокчейн, на которой он построен. Нам вообще надо внимательно разбираться со всеми такими технологиями, анализируя риски и угрозы до внедрения их в реальную экономику», — написала она на своей странице в Facebook.