Правительство России одобрило поправки, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов, говорится в решении на сайте Кабмина.



«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в документе.

Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд.

«Это позволит проводить более тщательное расследование факта административного правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного его рассмотрения в суде, снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям, создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения», — считают в правительстве.

