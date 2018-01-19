Правительство России одобрило законопроект об увеличении суммы микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) с 3 до 5 млн рублей, говорится в документе на сайте Кабмина.



«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в решении.



Согласно документу, микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 млн рублей. Сейчас МФО могут предоставлять субъектам МСП займы в размере до 3 млн рублей.



