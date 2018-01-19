В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает «риск временного ослабления рубля», пишет в своем обзоре Danske Bank, сообщает РБК . «С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года», — пишут его авторы.

Одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг. «Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в обзоре. Но если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, отмечают аналитики.

В начале декабря 2017 года Danske Bank прогнозировал укрепление рубля к доллару в 2018 году: аналитики допустили укрепление курса до 52,5 рублей за доллар. Теперь же эксперты пишут, что из-за угрозы новых санкций рубль лучше продавать.

Вряд ли санкции будут настолько масштабными, что окажут заметное влияние на рубль, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук, нервозности на рынках нет. Персональные санкции не окажут заметного влияния на российскую валюту, более того, они могут привести к возвращению капиталов в Россию и стать положительным фактором для рубля, считает он. Рубль могут ослабить ограничения на инвестиции в госдолг, однако их введение маловероятно, добавляет Романчук. «Это был бы скорее удар по своим, в первую очередь деньги потеряли бы иностранные инвесторы», — объясняет эксперт.

Минфин США 29 января должен представить доклад, содержащий, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада. Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг, в котором оценит «потенциальный эффект» от этого запрета для российской экономики и западных инвесторов. С конца января США также могут ввести новые ограничения в отношении российских оборонных и разведывательных предприятий.