Прекращено производство по уголовному делу в отношении сотрудника коллекторского агентства Рустама Мавлютова — одного из обвиняемых по делу о вымогательстве у граждан денежных средств, многократно превышающих суммы долга. Об этом сообщили в пятницу РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Производство по уголовному делу в отношении Мавлютова было прекращено Приморским районным судом Петербурга по заявлению потерпевшей в связи с примирением сторон. «Из заявления следует, что Мавлютов загладил причиненный вред и выплатил 80 тысяч рублей, принес извинения; претензий к подсудимому потерпевшая не имеет и просит суд уголовное дело прекратить. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражал», — пояснили в пресс-службе.

Мавлютов был освобожден от уголовной ответственности и отпущен из-под стражи в зале суда.

В суд дело поступило с обвинением по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, уроженец Ульяновска Мавлютов, оператор контакт-центра микрофинансовой организации «Бутик финансовых отношений», в составе группы лиц, относящихся к коллекторским структурам, неоднократно вымогал у заемщиков фирмы, а также у граждан, не имеющих никакого отношения к долговым обязательствам, денежные средства, многократно превышающие суммы долга.

В частности, для взыскания задолженности с потерпевшей Мавлютов писал СМС-сообщения, осуществлял звонки, отправлял ей в социальной сети изображение смерти родственника, угрожал применением насилия. При этом в обвинительном заключении было отмечено, что с учетом интенсивности звонков и сообщений Мавлютов оказывал психологическое давление на женщину.



Как сообщал Следственный комитет РФ, действия злоумышленников носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали не только потерпевшим, но и их малолетним детям убийством, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких. По данным ведомства, дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство, идет расследование.