Комиссия Южной Кореи по справедливой торговле (KFTC) не имеет полномочий закрывать криптовалютные биржи. Об этом рассказал председатель KFTC Ким Сан-Джу.

«У нас нет полномочий закрывать криптовалютные биржи. Для этого не существует надлежащего правового положения», - цитирует его Bitcoin.com .

Когда его спросили, могут ли другие ведомства запретить или закрыть такие биржи, Ким подчеркнул, что криптовалюта появилась недавно, и в законах Южной Кореи нет точных правовых положений, позволяющих закрыть биржи.

Он также отметил, что в корне не согласен с недавним высказыванием министра юстиции Парка Санг-ки, который заявил, что торговля криптовалютами - это форма азартных игр.

В настоящее время расследуется деятельность 13 крупных бирж, действующих в стране. Криптовалютные биржи, включая Bithumb, Coinone и Korbit, подозреваются в нарушении закона об электронной торговле. Ким также объявил, что «во время расследования было обнаружено большое количество противозаконных действий». Поэтому биржи, нарушающие закон, будут уведомлены и в их адрес будут приняты соответствующие меры.