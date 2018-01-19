Цифровизация может полностью изменить структуру российской экономики, и это уже происходит. Об этом заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума.

Отвечая на вопрос, насколько существенно цифровизация может изменить структуру российской экономики, Георгиева заявила: «Она (цифровизация) может ее изменить полностью (точнее, она ее уже меняет). Здесь очень важно обращать внимание на сигналы. Тот факт, что премьер-министр Дмитрий Медведев пришел на пленарную сессию Гайдаровского форума со своим планшетом, а не с бумагами, имеет большое значение. Это символ таких перемен».

По ее словам, для молодого поколения во многих странах мира жизнь уже не представляется возможной без продуктов цифровизации. «Я хочу рассказать историю с моей внучкой. Я хорошая бабушка, мы с ней часто беседуем. Я ей говорю: «Когда я была, как ты, пятилетней, у нас не было телевизоров, у нас не было компьютеров». Она смотрит на меня и говорит: «То есть у вас только айпады были?» Для нее и нового поколения невозможен мир без мобильных устройств, без Интернета и связи», — сказала глава Всемирного банка.